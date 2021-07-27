Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Burdur'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Birol Şentürk'ün kullandığı 34 DIZ 471 plakalı otomobil, Çallıca köyü yol ayrımında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü, eşi Yasemin Şentürk ile çocukları İdil ve Burak yaralandı.

Araçta sıkışan Şentürk çifti, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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