Burdur'da çapa makinesine bacağı sıkışan çiftçi yaralandı - Haberler
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Burdur'da çapa makinesine bacağı sıkışan çiftçi yaralandı

AA / Hüseyin Çubuk - Haberler | Güncel
Burdur'da çapa makinesine bacağı sıkışan çiftçi yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde bacağı çapa makinesine sıkışan çiftçi yaralandı.

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde bacağı çapa makinesine sıkışan çiftçi yaralandı.

İncirdere köyünde bahçesini çapa makinesiyle çapalayan Halil Dernek, bacağını bir anda makineye kaptırdı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Bucak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bacağı makinenin bıçaklarının arasından çıkarılan Dernek, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dernek'in durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Burdur'da çapa makinesine bacağı sıkışan çiftçi yaralandı

AA / Hüseyin Çubuk - Son Dakika Haberleri
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