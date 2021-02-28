Burdur'da bir köy karantinaya alındı
28.02.2021 20:57 | Son Güncelleme: 28.02.2021 21:00
Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildi.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildi.
Karamanlı Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılavuzlar köyünde Kovid-19 vaka ve temaslılarında artış tespit edildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde karantina uygulaması başlatıldı.
Jandarma ekipleri de köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Çoban