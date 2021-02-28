Burdur'da bir köy karantinaya alındı
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Burdur'da bir köy karantinaya alındı

28.02.2021 20:57 | Son Güncelleme: 28.02.2021 21:00
Burdur'da bir köy karantinaya alındı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildi.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmasına karar verildi.

Karamanlı Kaymakamlığından alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılavuzlar köyünde Kovid-19 vaka ve temaslılarında artış tespit edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Jandarma ekipleri de köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Çoban

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