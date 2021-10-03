Burdur'da 4.2 büyüklüğünde deprem (4) - Haberler
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Burdur'da 4.2 büyüklüğünde deprem (4)

Demirören Haber Ajansı / Halim Akca - Haberler | Güncel
Burdur'da 4.2 büyüklüğünde deprem (4)

18 ARTÇI DEPREM OLDUBurdur'un Bucak ilçesine bağlı Kestel köyünde sabah saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 18.05 sıralarında 3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

BURDUR (DHA) - 18 ARTÇI DEPREM OLDU

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kestel köyünde sabah saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 18.05 sıralarında 3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İlk depreme yakın bir noktada kaydedilen deprem 7.02 kilometre derinlikte oldu. Bölgede 4.2'lik depremin ardından 18 artçı sarsıntı yaşandığı belirlendi.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Halim Akca - Son Dakika Haberleri
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