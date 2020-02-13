: Burdur bucak'ta soba zehirlenmesi 1'i çocuk 6 yaralı

13.02.2020 14:31 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:32

Bucak'ta soba zehirlenmesi: 1'i çocuk 6 yaralı

BURDUR'un Bucak ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1'i çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 6 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Bucak ilçe merkezindeki Yörükler Mahallesi'nde Havana Gündüz'ün (75) yaşadığı tek katlı evde meydana geldi. Havana Gündüz'den haber alamayan komşuları, kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Komşular bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kapıyı açıp içeri giren ekipler, Havana Gündüz ve kızı Ayfer Gündüz ile birlikte Nilüfer Altınayak, Ayşe Sak, Öykü Nisa Sak ve Aysun Damar'ın yerde hareketsiz yattığını fark etti. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 2 kişinin yaşam belirtisi göstermemesi üzerine kalp masajına başlandı. Evden dışarı çıkarılan 6 kişi, müdahale sonrası ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen 1'i çocuk 6 kişiden 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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