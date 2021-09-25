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Burdur Bucak'ta orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Burdur Bucak'ta orman yangını Dağlık alanda çıkan yangına havadan karadan müdahale ediliyor Burdur'un Bucak İlçesi'nde orman yangını çıktı.

BURDUR (İHA) - Burdur Bucak'ta orman yangını

Dağlık alanda çıkan yangına havadan karadan müdahale ediliyor

ANTALYA - Burdur'un Bucak İlçesi'nde orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin havadan karadan müdahalesi devam ediyor.

Burdur'un Bucak İlçesine Bağlı Kuşbaba Köyü'nde, bugün saat 14: 30 sıralarında orman yangını çıktı. Dağlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekiplerin yangına havadan karadan müdahalesi devam ediyor.

Burdur Bucak'ta orman yangını

Burdur Bucak'ta orman yangını

Burdur Bucak'ta orman yangını

Burdur Bucak'ta orman yangını

Burdur Bucak'ta orman yangını

Burdur Bucak'ta orman yangını
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Haber: Burdur Bucak'ta orman yangını - Haberler
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