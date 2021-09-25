BURDUR (İHA) - Burdur Bucak'ta orman yangını

Dağlık alanda çıkan yangına havadan karadan müdahale ediliyor

ANTALYA - Burdur'un Bucak İlçesi'nde orman yangını çıktı. Yangına ekiplerin havadan karadan müdahalesi devam ediyor.

Burdur'un Bucak İlçesine Bağlı Kuşbaba Köyü'nde, bugün saat 14: 30 sıralarında orman yangını çıktı. Dağlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi. Ekiplerin yangına havadan karadan müdahalesi devam ediyor.