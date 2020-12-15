Burdur Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Burdur Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediyesi

15.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:06

-Burdur Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediyesi Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Başkan Ercengiz' den hediye tabletleri teslim aldı Burdur Belediyesi tarafından, uzaktan eğitime katılamayan ihtiyaç sahibi çocuklar için 108 tablet alındı.

-Burdur Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediyesi

Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Başkan Ercengiz' den hediye tabletleri teslim aldı

BURDUR - Burdur Belediyesi tarafından, uzaktan eğitime katılamayan ihtiyaç sahibi çocuklar için 108 tablet alındı. Tabletler, çocuklara ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'a teslim edildi.

Teslim töreni, belediye makamında gerçekleştirildi. Uzaktan eğitime destek olmak amacıyla, Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında toplantı gerçekleştirdiklerine değinen Emre Çay, "Belediye başkanımızın, sendikalarımız katıldığı bir toplantıydı. Uzaktan eğitimde sıkıntı yaşayan öğrencilerimize yönelik bir destek mahiyetinde ilgili kurum ve kuruluşlarımız bazı taahhütlerde bulunmuşlardı. Bugün de Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz 108 adet tablet desteğinde bulundu. Bunun yanı sıra diğer kurumlarımızın ve Milli Eğitim Bakanlığımızın geri kalan tabletlerle ilgili planlaması var. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen belediye başkanımıza ve herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Bizler adına tabletleri ulaştıracak"

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise korona virüsü yenerek, 40 gün sonra görevinin başına döndüğü için heyecanlı olduğunu belirterek, "Burdur'umuza yeniden hizmet edeceğim. Bugün de iyi bir tesadüf oldu. Daha öncesinde söz verdiğimiz bir projenin paydaşı olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüzün tespitleri doğrultusunda il genelinde tüm ihtiyaç sahibi olan, uzaktan eğitime katılamayan çocuklarımıza tablet verme sözünde bulunmuştuk. Valimizle yaptığımız bir toplantımızda, valimiz bizimde bu aşta tuzumuz bulunmasını istedi ve bizde memnuniyetle kabul ettik. Bugün 108 adet tabletimizi müdürümüze teslim edeceğiz. İnşallah o da tek tek tespit ettikleri ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bizler adına ulaştıracak. Tek elden yapılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü mükerrer yapılan işlerde zaman zaman karışıklık ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşamama ihtimali olabiliyor. Bizde bu ihtimale karşı tek bir noktadan projeyi yürütme kararı almayı almıştık" dedi.

Ercengiz, projede emeği geçen paydaşlara teşekkürlerini sunarak, konuşmasını noktaladı.

Burdur Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediyesi
Burdur Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediyesi
Burdur Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediyesi
Burdur Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAPAN

İlgili Haberler

Pamukkale Belediyesinden derse katılamayan öğrencilere 2 bin tablet
Pamukkale Belediyesinden derse katılamayan öğrencilere 2 bin tablet
- Emet Belediyesi'nden uzaktan eğitime destek için 100 tablet
- Emet Belediyesi'nden uzaktan eğitime destek için 100 tablet
Burhaniyeli öğrencilerin tablet sevinci
Burhaniyeli öğrencilerin tablet sevinci
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Lütfi Elvan Donald Trump Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Öykü Çelik Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Pierre Webo Samet Aybaba Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Çocuk S 400 Ak Parti Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burdur Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediyesi | Haberler.com Yerel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 11:15:05. #1.14#
title