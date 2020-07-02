Burdur belediye başkanına silahlı saldırı olayında 1 tutuklama Burdur Yeşilova İlçe Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşinin evlerinde uğradığı silahlı saldırı olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Burdur Yeşilova İlçe Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşinin evlerinde uğradığı silahlı saldırı olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

20 Nisan 2020 tarihinde Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel 'in ikametlerinde uğradıkları silahlı saldırı sonucun yaralanmaları olayıyla geniş çaplı inceleme başlatıldı. "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, silahla yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, silahla yağma" suçları hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 2 gün önce Burdur ve Denizli'de eş zamanlı 4 farklı adrese operasyon yapıldı. 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon çerçevesinde evde yapılan aramada,1 tabanca, tabancaya ait 8 adet fişek, 9 adet flash bellek, 4 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla, 2'side savcılıkça serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA