Burdur Belediye Başkanı Ercengiz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BURDUR (AA) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ercengiz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber, yaşam ve spor kategorilerinde seçimini yapan Ercengiz, haber de Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış", yaşamda Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne" ile Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri", sporda Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğraflarına oy verdi.

Çalışmaların hepsinin birbirinden değerli olduğunu belirten Ercengiz, kendisini en çok etkileyenin Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan orman yangını sırasında gazetecilerin yangından kaçışını yansıtan fotoğraf karesi olduğunu söyledi.

Ercengiz, Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarının bir bebeğin ayağını avuçlarında tutukları fotoğrafı da çok beğendiğine değinerek "Hepsi birbirinden güzel fotoğraflar, Anadolu Ajansı köklü bir kurum, sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinden haberler i, video ve fotoğrafları bizlere ulaştırıyor. Emeği geçen tüm emektar arkadaşlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri

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