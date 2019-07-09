Burdur'a şehit ateşi düştü

HAKKARİ'de, PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun (27) şehadet haberi, Burdur'un Çeltikçi ilçesinde oturan ailesine verildi.

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca yönelik uzaktan düzenlediği saldırıda şehit olan iki askerden Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun şehadet haberi, Çeltikçi ilçesi Bağsaray köyünde oturan baba Mehmet ve anne Ayşe Mertoğlu'na verildi. Sağlık ekipleri eşliğinde şehit ailesinin evine gelen Burdur Vali Vekili Ali Nazım Balcıoğlu, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Çelik, aileye başsağlığı diledi.

Oğlunun şehadet haberi alınca fenalaşan Ayşe Mertoğlu, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Haberi alan ailenin yakınları ve köy sakinleri de şehidin evine geldi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun yaklaşık bir yıl önce göreve başladığı, bekar olduğu öğrenildi.



Kaynak: DHA

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