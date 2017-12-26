Burdur 100 Metrelik Hediye Kuyruğu

100 metrelik hediye kuyruğu



Burdur'da bir beyaz eşya mağazasının açılışında dağıtılan hediyeleri kazanmak isteyenler yaklaşık 100 metrelik kuyruk oluşturdu.



Burdur merkez Kalekapı Caddesi'ndeki bir beyaz eşya mağazasının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, Vali Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı, İl Genel Sekreteri Servet Olpak da katıldı. Açılışta firma tarafından hediye edilecek Led TV, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, cep telefonu, tablet bilgisayar, ütü, elektrikli süpürge ve blender için yaklaşık 1000 anahtar dağıtıldı. Hediyeleri kazanmak isteyenler açılış saatinden bir saat önce sıraya girerek çekilişe katılmayı bekledi. Sıraya girenler nedeniyle mağaza önünde yaklaşık 100 metrelik kuyruk oluştu. Daha sonra sırayla içeri girenler ellerindeki anahtarla hediye zarflarının bulunduğu kilidi açmayı denedi. Vali Şerif Yılmaz da şansını denedi ancak başarılı olamadı.