BURDUR 10 METRELİK KUYUYA DÜŞEN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI

Burdur'un Bucak ilçesinde kullanılmayan 10 metre derinlikteki kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde kullanılmayan 10 metre derinlikteki kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bucak ilçesi Sazak Mevkii'nde kaybolan ineğini arayan İlyas Özdemir adlı çiftçi, sonuç alamadı. Bahçesinde bulunan kuyuyu kontrol eden Özdemir, yarı su dolu kuyunun dibinde ineğini görünce Bucak Belediye İtfaiyesi'ni arayarak yardım istedi. İtfaiye kurtarma ekipleri hemen olay yerine gelerek, 10 metre derinliğe sahip kuyudaki ineği kurtarmak için çalışma başlattı. 1 saatlik çalışmanın ardından inek kuyudan çıkartılarak, sahibine teslim edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKKÜMÜ:
İneğin kuyuda
İtfaiye ekibinin halat bağlanan ineği çıkarma çabası
İneğin yukarı doğru kaldırılması
İneğin kurtarıldıktan sonra kuyu dışında görüntüsü
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HABER-KAMERA: Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı