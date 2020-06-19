Burcu Sapmaz'dan hayranlarına müjde
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Burcu Sapmaz'dan hayranlarına müjde

Geçtiğimiz haftalarda sözlerini ve bestesini kendisinin üstlendiği aranjesini başarılı müzik adamı Zafer Haznedaroglu ile Katar'da tamamlayan 'Haksiz Bedel' isimli slow şarkısıyla hayranlarının karşısına çıkan Burcu Sapmaz, müzik kariyerine emin adımlarla devam ediyor.

Burcu Sapmaz'dan hayranlarına müjde
19.06.2020 01:22 | Son Güncelleme: 19.06.2020 02:15

Erhan Bayrak ile olarak çıkardığı 'Ayrılık Silsilesi' isimli teklisiyle müzik pazarlarında 2018 yılında giriş yapan Burcu Sapmaz, 2019 yılında Mert Ekren düzenlemesi ile 'Semsiye' teklisini, 2020 yılında ise Zafer Haznedaroglu düzenlemesi olan 'Haksiz Bedel' isimli şarkısını piyasaya sürdü. Burcu Sapmaz, şarkılarının söz ve bestesini kendisi yazmaktadır.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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