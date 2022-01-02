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Burcu Özberk: İlhan biz ilişki yaşıyormuşuz

Burcu Özberk: İlhan biz ilişki yaşıyormuşuz
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncuları Burcu Özberk ve İlhan Şen'in aşk yaşadığı iddiası, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Güzel oyuncu Burcu Özberk, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Güzel oyuncu Burcu Özberk, şimdilerde başrolünü İlhan Şen ile paylaştığı FOX TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizide hayat verdiği Esra karakteriyle adından söz ettiren Burcu Özberk, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Son zamanlarda sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Özberk hakkında geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Güzel oyuncunun dizideki partneri İlhan Şen ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Basına yansıyan haberler sonrası, ikilinin yakın çevresine, "Aşk yaşamıyoruz, ortaya atılan iddialara sadece gülüyoruz." dediği iddia edilmişti. Yeni yıla Kıbrıs'ta giren 32 yaşındaki ünlü oyuncu Burcu Özberk, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde partneri İlhan Şen'le aşk yaşıyor iddialarıyla ilgili sorulan sorulara yanıt veren Özberk, "Twitter'daki bebeklerim bize photoshop yapıyorlar benim 3 sene önceki fotoğrafım ve İlhan'ın geçen haftaki fotoğrafıyla photoshopu haber yaptılar. İnanamadım. İlhan'ı aradım, biz ilişki yaşıyormuşuz farkında mısın? İlhan da gülüyor falan telefonda." diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Burcu Özberk: İlhan biz ilişki yaşıyormuşuz

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