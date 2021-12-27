Burcu Özberk ile İlhan Şen aşk mı yaşıyor? İşte cevabı...
Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncuları Burcu Özberk ve İlhan Şen'in aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Aşk Mantık İntikam dizisinin başrol oyuncuları Burcu Özberk ve İlhan Şen, akşam yemeği sonrası kameralara takıldı.
AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLDİ
Güneş'te yer alan habere göre; Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk ve İlhan Şen aşk yaşıyor.
ARTIK KAÇMIYORLAR
Haklarında aşk iddiaları çıkan çift, artık ilişkilerini gizlemiyor. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili, ilişkilerinin iyi gittiğini ve mutlu olduklarını söyledi.