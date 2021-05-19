Burcu Özberk hayranlarına güzel haber! Güney Kore uyarlaması diziyle dönüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burcu Özberk hayranlarına güzel haber! Güney Kore uyarlaması diziyle dönüyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Genç nesil tarafından sıklıkla takip edilen ve son olarak FOX TV'de yayınlanan Çocukluk dizisinde rol alan ünlü oyuncu Burcu Özberk'in, Güney Kore uyarlaması dizide canlandıracağı 'Leyla' karakteriyle yeniden ekrana döneceği öğrenildi.

Televizyongazetesi'nde yer alan habere göre FOX TV'deErdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaştığı Çocukluk dizisi istenilen başarıyı yakalayamayan ve ardından herhangi bir projede rol almayan ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten hayranlarına sevindiren haber geldi.

GÜNEY KORE YAPIMI

Özellikle genç nesil tarafından sıklıkla takip edilen oyuncular arasında yer alan Burcu Özberk'inGüney Kore yapımı olan Cunning Single Lady dizisiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlandığı öğrenildi. Cunning Single Lady dizisinin yerli uyarlamasında başrolde İlhan Şen ve Burak Yörük rol olacak.

Burcu Özberk hayranlarına güzel haber! Güney Kore uyarlaması diziyle dönüyor

TÜRKÇE İSMİ BELLİ DEĞİL

FOX TV'de ekrana gelecek dizinin Türkçe isminin ise henüz belli olmadığı öğrenildi. Ancak Burcu Özberk'in canlandıracağı rol belli oldu. Ünlü oyuncunun Leyla adındaki bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.

GÜÇLÜ KADRO TOPLANDI

Romantik komedi türündeki dizide ayrıca Melisa Döngel, Mehmet Korhan Fırat, Ceren Koç ve Sevda Baş da oynuyor. Diziye katılan son isim ise Günay Karacaoğlu oldu.

Burcu Özberk hayranlarına güzel haber! Güney Kore uyarlaması diziyle dönüyor

İŞTE DİZİNİN KONUSU

2014 yılında Güney Kore'de yayınlandığında büyük ilgi gören yapımın yerli versiyonu da merak konusu. Hikayesi ise özetle şöyle:

Garsonluk yapan Leyla yaşam standardının değişmesi için geçmişte mühendis Ozan'la mantık evliliği yapmıştır ancak çok büyük zorluklar çektiği bu evliliği bitirmek zorunda kalmıştır. Boşandıktan sonra Ozan bir yazılım şirketi açıp çok zengin olur. Günün birinde Leyla bu şirkette işe başlar.

Burcu Özberk hayranlarına güzel haber! Güney Kore uyarlaması diziyle dönüyor
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Özcan Deniz Ben Affleck Oktay Kaynarca
Spor Gökhan Töre Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Burcu Özberk hayranlarına güzel haber! Güney Kore uyarlaması diziyle dönüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 18:26:40. #1.11#

title