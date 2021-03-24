Burcu Kıratlı, kaş şekillendirici ürünün reklam yüzü oldu
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Burcu Kıratlı, kaş şekillendirici ürünün reklam yüzü oldu

24.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:13
Burcu Kıratlı, kaş şekillendirici ürünün reklam yüzü oldu

Yeni kaş şekillendirici ürününü piyasaya çıkaran kozmetik firması reklam çalışmaları için ünlü oyuncu Burcu Kıratlı ile anlaştı.

Yeni kaş şekillendirici ürününü piyasaya çıkaran kozmetik firması reklam çalışmaları için ünlü oyuncu Burcu Kıratlı ile anlaştı. Jowe'nin yeni reklam yüzü olmasıyla ilgili açıklama yapan Kıratlı, " Böyle güçlü ve güvenilir bir markanın yüzü olmak beni çok mutlu etti. Zaten kullandığım bir ürünün marka elçisi olmak daha bir keyifli" dedi.

Bir zamanların modası olan ince kaşlar yerini kalın ve şekilli kaşlara bıraktı, şekil vermek ve vurgular yapmak için kalın kaşlara ihtiyaç duyan kadınlar için Jowe Kaş Şekillendirici ürününü piyasaya sürdü.

Markanın reklam yüzü Oyuncu Burcu Kıratlı, "Uzun soluklu ve eğlenceli bir süreç bizi bekliyor. Kaşlarınızın benimki gibi sağlıklı ve güçlü durmasını istiyorsanız gönül rahatlığı ile Jowe Kaş Şekillendirici'yi tavsiye ederim. Unutmayın, etkileyici gözlerin arkasında güçlü kaşlar yatar" dedi.

ÜRÜN DERMATOLOGLAR VE GÖZ HEKİMLERİNİN KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Alanında uzman hekimler ve Jowe markası işbirliğiyle üretilen kaş şekillendirici seyrek ve cansız görünen kaşların kolay kontrol edilebilir olmasını ve kalıcı şekillendirilmesini sağlıyor. Göz hekimleri tarafından geliştirilen ve dermatologlar tarafından kontrolden geçirilerek özel formüllerle hazırlanan ürün keratin, biotin ve E vitamini gibi zengin içerikleriyle kaşı besleyip aynı zamanda gürleştiriyor, yumuşak ve kadifemsi kaşlar yaratıyor.

İnternet üzerinden satışı bulunan içeriğinde ince silikon ve badem yağı olan ürün kaşların parlak görünmesini sağlarken, su değdirmeden kullanıldığın 48 saate kadar etkisini koruyor.  


Burcu Kıratlı, kaş şekillendirici ürünün reklam yüzü oldu
Burcu Kıratlı, kaş şekillendirici ürünün reklam yüzü oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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