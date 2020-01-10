Burcu Güneş mücevherleri için özel koruma tuttu

10.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:41

Single fotoğrafları için Tayfun Çetinkaya'ya poz veren ünlü sanatçı, taktığı mücevherlerle sosyal medyada ilgi odağı oldu. İmajını pırlanta yüzük ve kolyelerle tamamlayan Burcu Güneş, 1 Milyon değerindeki takıları için iki tane özel koruma tuttu. Korumalar, çalınmaması ve herhangi bir zarar görmemesi için fotoğraf çekimleri sırasında 8 saat boyunca mücevherlerin başında durdu.