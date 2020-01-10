Burcu Güneş mücevherleri için özel koruma tuttu
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Burcu Güneş mücevherleri için özel koruma tuttu

'Kıyasıya' adını verdiği yepyeni şarkısıyla gündemde olan Burcu Güneş, yeni imajıyla konuşuluyor

10.01.2020 13:41 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:41
Burcu Güneş mücevherleri için özel koruma tuttu

Single fotoğrafları için Tayfun 'ya poz veren ünlü sanatçı, taktığı mücevherlerle sosyal medyada ilgi odağı oldu. İmajını pırlanta yüzük ve kolyelerle tamamlayan , 1 Milyon değerindeki takıları için iki tane özel koruma tuttu. Korumalar, çalınmaması ve herhangi bir zarar görmemesi için fotoğraf çekimleri sırasında 8 saat boyunca mücevherlerin başında durdu.



Kaynak: Snob Magazin

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