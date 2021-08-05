Burcu Esmersoy yangın bölgesine yardıma gitti!
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Burcu Esmersoy yangın bölgesine yardıma gitti!

Burcu Esmersoy yangın bölgesine yardıma gitti!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınların söndürülmesi için çalışmalara devam ediliyor.

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınların söndürülmesi için çalışmalara devam ediliyor. Yangında evleri zarar gören afetzedeler ve yardıma muhtaç hayvanlar için harekete geçen Burcu Esmersoy yardım kampanyası başlatarak ihtiyaç duyulan malzemeleri topladı.

SIRTINDA KOLİ TAŞIDI

Topladığı yardımları arkadaşlarıyla afet bölgelerine götüren Esmersoy, kamyon indirme işlemine yardım edip koli taşıdı.

Bu davranışlarıyla örnek olan Burcu Esmersoy, yangınla mücadele edenler için toplanan tepe lambalarını da kullanıma hazır hale getirdi.

HER YARDIM KIYMETLİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Esmersoy, 'Siz de bu güzel insanlara farklı şekilde yardımcı olabilirsiniz, her yardım kıymetli' dedi.

Kaynak: Hürriyet

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Afet bölgesi için yardım toplayan Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı
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