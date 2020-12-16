Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi

16.12.2020 13:30 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:45

Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de program sunmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, dün çekimler için kamera karşısına geçti. Kanalda mini mor renkteki elbisesiyle yürüyen Esmersoy, kusursuz fiziğiyle büyüledi.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ocak ayında yayın hayatına başlayacak olan platformu Exxen için çekimler başladı. Platformda magazin programı sunacak olan Burcu Esmersoy ise çekimlere çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

GÖRÜNTÜSÜYLE BÜYÜLEDİ

Pandemi sürecinde de formunu koruyan Esmersoy, giydiği mini elbisesiyle fit vücudunu gözler önüne serdi. 44 yaşındaki ünlü sunucu, kanalda yürürken arkasından çekilen video Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi
Haber Yorumları (2)
DUYUN: o kadar estetik yaptır , sende hayran bırak kendini :D:D
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AFYONLU: MOR DA BİR RENKTİR, İŞTE ÖYLE DENKTİR
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin İrem Derici Merve Dizdar Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Erol Bulut Çağdaş Atan Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 14:12:22. #1.14#
title