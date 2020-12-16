Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi
16.12.2020 13:30 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:45
Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de program sunmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, dün çekimler için kamera karşısına geçti. Kanalda mini mor renkteki elbisesiyle yürüyen Esmersoy, kusursuz fiziğiyle büyüledi.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ocak ayında yayın hayatına başlayacak olan platformu Exxen için çekimler başladı. Platformda magazin programı sunacak olan Burcu Esmersoy ise çekimlere çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
GÖRÜNTÜSÜYLE BÜYÜLEDİ
Pandemi sürecinde de formunu koruyan Esmersoy, giydiği mini elbisesiyle fit vücudunu gözler önüne serdi. 44 yaşındaki ünlü sunucu, kanalda yürürken arkasından çekilen video Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.