Burcu Esmersoy'dan kahvaltı itirafı! Her pazar ödül olarak 8 simit yiyor
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Burcu Esmersoy'dan kahvaltı itirafı! Her pazar ödül olarak 8 simit yiyor

Hürriyet - Haberler | Magazin

Zayıflığını koruması nedeniyle en dikkat çeken isimler arasında yer alan sunucu Burcu Esmersoy, formunu korumasına ilişkin sırlar verdi. Düzenlik spor yaptığını belirten Esmersoy, pazar günleri ise kendisine ödül verdiğini belirterek kahvaltıda 8 simit yediğini anlattı.

Yaz aylarını nedeniyle tatiline Bodrum'da devam eden isimlerden biri de ünlü sunucu Burcu Esmersoy. Güzel sunucu, tatiline devam ettiği Bodrum'da özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Formunu korumasıyla bilinen Esmersoy'un kahvaltı itirafı ise açıklamaları arasında en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

"EVİM ÇAMAŞIR SUYU KOKAR"

İşte sezonu Bodrum'daki evinde geçiren Esmersoy'un samimi açıklamaları:

Tatilde yoruluyorum aslında. Evimde hep misafir var. Sevdiğim insanların rahatı çok önemli. Evim ya sabun ya çamaşır suyu kokar. Temiz çamaşır kokusu severim. Dağınığım. Çok dağılınca bir anda girişiyorum. Çamaşır suyundan bayılma noktasına geliyorum.

"UYKU DÜZENİM YERİMDE"

Çalıştıkça ışıldıyorum. Sağlıklı bir hayat yaşıyorum. 8.30'da uykum geliyor. Uygulama indirdim, telefonum 8'de kapanıyor. 9.30-10.00'da yatıyorum. Sabah 5'te uyanıyorum. Spor, düzenli hayat, sağlıklı beslenme

"PAZAR GÜNLERİ 8 SİMİT YERİM"

Beyaz ekmek kesinlikle yemiyorum. Simit delisiyim. Pazar günü ödül yapıyorum. Simit, tereyağı reçel... Kahvaltıda 8 simit yerim.

45 yaşındayım. 30 yaşından sonra metabolizma yavaşlıyor. 2 kat spor yapmanız lazım. Bazen çok yoruluyorum. Ama mesleğimi de mümkün olduğunca devam ettirmek istiyorum. Bu yüzden fiziğime dikkat etmek zorundayım.

"DOLGUYLA İŞİM YOK"

Bodrum'da paparazzilere yakalanmaya vaktim yok. Trafikten plaja inemiyorum. Yaş çok inandığım bir şey değil. Kadın için olgunlaşmak, hayat tecrübesine sahip olmak güzel.

Kök hücre yaptırıyorum. Cildi çok güzelleştiren ve iyileştiren bir tedavi. Kolajen desteği de var. Botoks olabilir ama dolguyla işim yok.

Burcu Esmersoy'dan kahvaltı itirafı! Her pazar ödül olarak 8 simit yiyor

Kaynak: Hürriyet

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