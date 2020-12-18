Burcu Çağrı'dan Emre Altuğ'a manidar gönderme
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Burcu Çağrı'dan Emre Altuğ'a manidar gönderme

18.12.2020 12:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:31
Burcu Çağrı'dan Emre Altuğ'a manidar gönderme

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftten Çağrı önceki gün sosyal medya sayfasından manidar bir paylaşım gerçekleştirdi.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çiftten Çağrı önceki gün sosyal medya sayfasından manidar bir paylaşım gerçekleştirdi. Çağrı, Emre Altuğ'u etiketlediği gönderiye Serdar Ortaç'ın "Adam Gibi" şarkısının sözlerini de ekleyerek şu notu yazdı: "Kırılgan mı sizce? Haksızlık karşısında asla! Tam tersi acımasızdır, çünkü dürüsttür. Arkadan vurmakla, yalan dolanla adam olunmaz. Kaçma ondan, hatırla gerçek duygun nerede? Adam gibi hadi gerçek duyguna sahip çık. Ben biliyorum, göster onu. Göstermeye cesaretin var mı? Çık delikanlı gibi, benim gibi, yani sokaktaki köpek kadar gururlu ol, bağır yüzüme. Hadi söyle gerçekleri"

Kaynak: Hürriyet

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