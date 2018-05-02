Burcu Biricik ve Eşi Emre Yetkin Kaza Geçirdi
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Burcu Biricik ve Eşi Emre Yetkin Kaza Geçirdi

Oyuncu Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, tatil için gittikleri Kaz Dağları'nda motor kazası yaptı. Geceyi hastanede geçiren çiftin sağlık durumu iyi.

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Oyuncu Burcu Biricik ile eşi Emre Yetkin, Kaz Dağları'nda trafik kazası geçirdi.

GECEYİ HASTANEDE GEÇİRDİ

Motosikletleriyle gezerken kaza geçiren çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Biricik ve Yetkin dün geceyi hastanede geçirdi.

"YAŞASIN YOLLAR"

Eşiyle tatile çıkan oyuncu tatil boyunca çektirdiği fotoğrafları "Yaşasın yollar, yaşasın ormanlar" notuyla Instagram'dan paylaştı.

Güzel oyuncu en son 8. Gün dizisinde oynamış ancak dizi istenen başarıya ulaşamayınca yayından kaldırılmıştı. Biricik, reklamcı eşi Emre Yetkin'le 2016 yılında evlenmişti.

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