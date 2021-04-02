Burcu Biricik: Nalan'la hayaller kuracağım

Nalan karakteriyle ekrana gelecek olan Biricik, çekimlerin ardından projeyle ve rolüyle ilgili konuştu: "Camdaki Kız, benim için çok heyecan verici ve seyircideki karşılığını da merakla beklediğim bir proje.

Nalan karakteriyle ekrana gelecek olan Biricik, çekimlerin ardından projeyle ve rolüyle ilgili konuştu: "Camdaki Kız, benim için çok heyecan verici ve seyircideki karşılığını da merakla beklediğim bir proje. Canlandırdığım Nalan, naifliğinin ve güleryüzünün ardında aslında büyük acılar ve hüzün saklamasına rağmen hayal kurmaktan ve masallara inanmaktan vazgeçmeyen bir karakter.

Burcu olarak hayata çok daha gerçekçi bir pencereden baktığım için hayal kurmayı Nalan'dan öğreneceğimi düşünmek beni daha da heyecanlandırıyor." Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı "Camdaki Kız", 8 Nisan Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Nadim Güç'ün oturduğu dizide ayrıca Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek rol alıyor.

Kaynak: Hürriyet