Burçin Terzioğlu müjdeyi verdi! Sürpriz proje yolda...

Ünlü oyuncu önceki akşam bir şarküteri dükkanındaydı. 1 saatlik alışveriş sonrası dükkandan ayrılan Terzioğlu, "Sizinle uzun zamandır görüşemiyoruz, size kurabiye aldım" diyerek kendisini bekleyen muhabirlere kurabiye ikram etti.

Son dönemde fırsat buldukça doğa turlarına çıktığını belirten oyuncu, "Doğada zaman geçirmek çok iyi geliyor" dedi. Pandemi sürecinde yeterince dinlendiğini de dile getiren Burçin Terzioğlu, "Bol bol dinlendim bu dönemde. Şimdi sürpriz bir projem var. Şu anda imza aşamasında ama detay veremem" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet