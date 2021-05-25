Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu kaç yaşında, nereli? Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli ne zaman ayrıldı?

Poyraz Karayel, Fırtına, Merhamet gibi başarılı dizilerde yer alan Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu kaç yaşında, nereli? Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli ne zaman ayrıldı? Burçin Terzioğlu Poyraz Karayel!

Poyraz Karayel, Fırtına, Merhamet gibi başarılı dizilerde yer alan Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu kaç yaşında, nereli? Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli ne zaman ayrıldı? Burçin Terzioğlu Poyraz Karayel!

BURÇİN TERZİOĞLU KİMDİR?

Burçin Terzioğlu, 9 Mart 1980, İstanbul doğumlu.Burçin Terzioğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde (MSM) Aktör Stüdyo - Özel Sahne Diksiyon eğitimi almıştır. Henüz 5 yaşındayken sinema dünyasına ilk adımını Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmleriyle atmıştır. 1997 yılında Ali Güvenin aynı adlı albümünde yer alan "Yolcu" şarkısının klibinde oynamıştır. Kadın İsterse dizisinde "Demet" rolüyle parladı. Fırtına dizisinde "Zeynep" karakteriyle ilk başrolünü oynadı. 20 Haziran 2008'de Fırtına dizisinin setinde tanıştığı Murat Yıldırım ile evlendi. 30 Haziran 2014'te ise boşandılar. Ezel'de Azad Karaeski karakterini canlandırdı. Merhamet dizisinde "Deniz" karakterini canlandırdı. Çekimleri Kıbrıs'ta tamamlanan Halam Geldi filminde oynadı. 2015'ten 2017'ye kadar Poyraz Karayel dizisinde Ayşegül Çilingir (Umman) karakteri ile başrol oynadı. Ayrıca Poyraz Karayel dizisinde tanıştığı, İlker Kaleli ile aşk yaşadı ve 2018'de ayrıldı.

BURÇİN TERZİOĞLU'NUN YER ALDIĞI DİZİLER

1986-1988 Perihan Abla - Yardımcı Karakter

1987 Yeniden Doğmak - Yardımcı Karakter

1989 Doktorlar Billur - Yardımcı Karakter

1992 Mahallenin Muhtarları - Simge - Yardımcı Karakter

1992 Kavak Ailesi - Fındık Yeğen - Yardımcı Karakter

1993 Solan Gül - Gülten - Yardımcı Karakter

1998 Sırılsıklam - Feride - Yardımcı Karakter

1999-2001 Yılan Hikâyesi - Azat - Yardımcı Karakter

2000 Tirvana - Yardımcı Karakter

2001-2002 Çiçek Taksi - Sinem - Yardımcı Karakter

2002 Üzgünüm Leyla - Yardımcı Karakter

2002 Kınalı Kar - Pınar Beyoğlu - Yardımcı Karakter

2004 Melekler Adası - Ceren - Yardımcı Karakter

2004 Aliye Ümit - Yardımcı Karakter

2004-2006 Kadın İsterse - Demet - Yardımcı Karakter

2006 Fırtına - Zeynep Dalcı - Başrol Oyuncusu

2007 Çemberin Dışında - Laçin Sürmen - Başrol Oyuncusu

2009 Ey Aşk Nerdesin? - Zeliş (Zeliha Yılmaz) - Başrol Oyuncusu

2009-2010 Ezel - Azad Karaeski Kırgız - Yardımcı Karakter

2013 Merhamet Deniz - Yardımcı Karakter

2015-2017 Poyraz Karayel - Ayşegül Umman - Başrol Oyuncusu

2018- Hakan: Muhafız - Rüya Erdem - Yardımcı Karakter

2019 Kurşun - Leyla Devrim - Başrol Oyuncusu

BURÇİN TERZİOĞLU NE ZAMAN AYRILDI?

Güzel oyuncu Burçin Terzioğlu, 2008-2014 yılları arasında oyuncu Murat Yıldırım ile evlilik yapmıştı. Terzioğlu, 3.5 yıl ise rol arkadaşı İlker Kaleli ile bir ilişki yaşamış ve 2018 yılında ayrılmışlardı.