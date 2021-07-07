Burçin Oraloğlu kimdir? Burçin Oraloğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?
Sanat hayatına 1960 yılında 6 Tiyatrosunda oyunculukla başlayan Burçin Oraloğlu son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Burçin Oraloğlu kimdir? Burçin Oraloğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?
Burçin Oraloğlu kimdir? Ünlü programların dış sesi olarak duyduğumuz tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Burçin Oraloğlu son dönemde birçok kişi tarafından aratılmakta. İnternette en çok merak edilen isimler arasında yer alan Burçin Oraloğlu ile ilgili bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.
BURÇİN ORALOĞLU KİMDİR?
Burçin Oraloğlu 10 Aralık 1941 yılında, İstanbul'da doğan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı.
Sanat hayatına 1960 yılında 6 Tiyatrosunda oyunculukla başlayan Burçin Oraloğlu, Oraloğlu Tiyatrosu'ndan sonra 1963 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda yer almıştır. Uzun yıllar süren oyunculuğunun ardından, yönetmenliğe geçen sanatçı, ayrıca İBŞT yönetim kurullarında çeşitli görevler almıştır. Seslendirme çalışmalarının yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol almaktadır.
TRT 2 Televizyon ekranlarında yayınlanan "Resim Sevinci" programındaki ressam Bob Ross'un Türkçe seslendirmesini yapan Burçin Oraloğlu, Can Dirim ile evlidir.
Yönettiği ve rol aldığı bazı oyunlar
- Denizden Gelen Kadın
- Uyuyan Prens
- Kötü Tohum
- Yalancı Bili
- Ezilenler
- Zenciler
- Gülnihal
- Zalamea Kadısı
- Abdülhamit (yön.)
- Bir yaz dönümü gecesi
- Romeo ve Julyet
- Sultan Gelin
- Susuz yaz
- Kubilay
- Antonius ile Kleopatra
- Hepsi Oğlumdu
- Gazete Gazete (Yön.)
- Kral Lear
- Sapak (yön.)
- Yaşama Sevinci
- 1793
- Gardiyan (Yön.)
- Hırçın Kız
- Genç Osman
- Hepsi Oğlumdu (Yön.)
- Hüzünlü Bir Komedi
- Hülleci (Yön.)
- Medea
- İçerdekiler
- Savaş ve Barış (Yön.)
- Karar 71 (Yön.)
- Bağdat Hatun (yön.)
Filmografisi
- İffet - 2012
- Kalbim Seni Seçti - 2011
- Türkân - 2011
- Aşk-ı Memnu - 2010
- Dağlar Delisi -2007
- Sıla - 2006
- Kadın Bir Defa Sever - 1984
- Fırtına Gönüller - 1984
- Taçsız Kraliçe - 1984
- Üç İstanbul - 1983
- Kader - 1968
- Şeker Gibi Kızlar - 1965
- Döner Ayna - 1964
- Şoför Nebahat ve Kızı - 1964