Burçin Oraloğlu kimdir? Burçin Oraloğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Sanat hayatına 1960 yılında 6 Tiyatrosunda oyunculukla başlayan Burçin Oraloğlu son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Burçin Oraloğlu kimdir? Burçin Oraloğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?

Burçin Oraloğlu kimdir? Ünlü programların dış sesi olarak duyduğumuz tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Burçin Oraloğlu son dönemde birçok kişi tarafından aratılmakta. İnternette en çok merak edilen isimler arasında yer alan Burçin Oraloğlu ile ilgili bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BURÇİN ORALOĞLU KİMDİR?

Burçin Oraloğlu 10 Aralık 1941 yılında, İstanbul'da doğan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı.

Sanat hayatına 1960 yılında 6 Tiyatrosunda oyunculukla başlayan Burçin Oraloğlu, Oraloğlu Tiyatrosu'ndan sonra 1963 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları kadrosunda yer almıştır. Uzun yıllar süren oyunculuğunun ardından, yönetmenliğe geçen sanatçı, ayrıca İBŞT yönetim kurullarında çeşitli görevler almıştır. Seslendirme çalışmalarının yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol almaktadır.

TRT 2 Televizyon ekranlarında yayınlanan "Resim Sevinci" programındaki ressam Bob Ross'un Türkçe seslendirmesini yapan Burçin Oraloğlu, Can Dirim ile evlidir.

Yönettiği ve rol aldığı bazı oyunlar

Denizden Gelen Kadın

Uyuyan Prens

Kötü Tohum

Yalancı Bili

Ezilenler

Zenciler

Gülnihal

Zalamea Kadısı

Abdülhamit (yön.)

Bir yaz dönümü gecesi

Romeo ve Julyet

Sultan Gelin

Susuz yaz

Kubilay

Antonius ile Kleopatra

Hepsi Oğlumdu

Gazete Gazete (Yön.)

Kral Lear

Sapak (yön.)

Yaşama Sevinci

1793

Gardiyan (Yön.)

Hırçın Kız

Genç Osman

Hepsi Oğlumdu (Yön.)

Hüzünlü Bir Komedi

Hülleci (Yön.)

Medea

İçerdekiler

Savaş ve Barış (Yön.)

Karar 71 (Yön.)

Bağdat Hatun (yön.)

Filmografisi