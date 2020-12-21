Buray & Arem Ozguc & Arman Aydin - Senin Yüzünden şarkı sözleri! 'Senin Yüzünden' şarkısı hakkında bilgiler, şarkının tüm sözleri!

Buray & Arem Ozguc & Arman Aydin'ın birlikte söyledikleri yeni şarkısı 'Senin Yüzünden' çıktı. Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede binlerce izlenme aldı. Sözleri Mertkan Erkan ve Buray 'a ait olan Senin Yüzünden şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.