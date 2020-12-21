Buray & Arem Ozguc & Arman Aydin - Senin Yüzünden şarkı sözleri! 'Senin Yüzünden' şarkısı hakkında bilgiler, şarkının tüm sözleri!
Buray & Arem Ozguc & Arman Aydin'ın birlikte söyledikleri yeni şarkısı 'Senin Yüzünden' çıktı. Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede binlerce izlenme aldı. Sözleri Mertkan Erkan ve Buray 'a ait olan Senin Yüzünden şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Buray,Arem Ozguc ve Arman Aydin'ın birlikte söyledikleri 'Senin Yüzünden' şarkısı 18 Aralık tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede izlenme ve beğeni aldı. Peki Senin Yüzünden şarkısının sözleri nelerdir?
'SENİN YÜZÜNDEN' ŞARKI SÖZLERİ
Döner başım
Tüter gecenin dumanı
Aklım eskisinden bulanık
Bakıp resmine kurarım hayalini
Söyle sana nasıl doyarım
Yanına konarım kuş olup
Yolum yokuş olur
Canımı veririm
Her yolu denedim
Tutamam çenemi
Bir tek ismin aydınlatır gecemi
Yollar uzak geçit yok
Gelemem ben gelemem ben
Kapandım dört duvara
Yasakları delemem ben
Kaybolur izlerin ah ben yüzünü göremezsem
Nefessiz kaldım İstanbul
Senin yüzünden
Senin yüzünden ah
Bilmiyorlar bilmiyorlar
Ah
Şu kara gecelere
Bitik hecelere
Yeminim var yeminim var
Kimselere sormam olmaz
Güneş inan doğmaz yoksan
Tabi nefes alamam sensiz
Nasıl heder olmuşsam
Aşkların en çilelisi beni bulmuş çoktan
Yollar uzak geçit yok
Gelemem ben gelemem ben
Kapandım dört duvara
Yasakları delemem ben
Kaybolur izlerin ah ben yüzünü göremezsem
Nefessiz kaldım artık dur
Senin yüzünden
Senin yüzünden ah
Bilmiyorlar bilmiyorlar
Ah
Hem ellerim bağlı hem kolum
Ne tadım kaldı ne tuzum
Kırık bir cam gibi tuz buzum ah
Senin yüzünden
Hem ellerim bağlı hem kolum
Ne tadım kaldı ne tuzum
Kırık bir cam gibi tuz buzum ah
Senin yüzünden
Senin yüzünden
Bilmiyorlar bilmiyorlar ah
Senin yüzünden
BURAY & AREM OZGUC & ARMAN AYDIN - SENİN YÜZÜNDEN ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER NELERDİR?
18 Aralık Cuma 2020 tarihinde Youtube kanalına yüklenen şarkı 500 bine yakın izlenme aldı. 20 bine yakın beğeni alan şarkının sözleri kadar klibi de çok beğenildi. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.
Söz: Mertkan Erkan, Buray
Müzik: Buray, Arem Ozguc, Arman Aydin
Düzenleme: Arem Ozguc, Arman Aydin
Mix: Utku Ünsal
Mastering: Emre Kiral
Yönetmen: Omid Saghafi
Sanat Direktörü: Tuğçe Akış
Işık - Teknik Destek: Ercan Şencan