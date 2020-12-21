Buray & Arem Ozguc & Arman Aydin - Senin Yüzünden şarkı sözleri! 'Senin Yüzünden' şarkısı hakkında bilgiler, şarkının tüm sözleri!
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Buray & Arem Ozguc & Arman Aydin - Senin Yüzünden şarkı sözleri! 'Senin Yüzünden' şarkısı hakkında bilgiler, şarkının tüm sözleri!

21.12.2020 10:52 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:55
Buray & Arem Ozguc & Arman Aydin - Senin Yüzünden şarkı sözleri! 'Senin Yüzünden' şarkısı hakkında bilgiler, şarkının tüm sözleri!

Buray & Arem Ozguc & Arman Aydin'ın birlikte söyledikleri yeni şarkısı 'Senin Yüzünden' çıktı. Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede binlerce izlenme aldı. Sözleri Mertkan Erkan ve Buray 'a ait olan Senin Yüzünden şarkısının sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Buray,Arem Ozguc ve Arman Aydin'ın birlikte söyledikleri 'Senin Yüzünden' şarkısı 18 Aralık tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede izlenme ve beğeni aldı. Peki Senin Yüzünden şarkısının sözleri nelerdir?

'SENİN YÜZÜNDEN' ŞARKI SÖZLERİ

Döner başım

Tüter gecenin dumanı

Aklım eskisinden bulanık

Bakıp resmine kurarım hayalini

Söyle sana nasıl doyarım

Yanına konarım kuş olup

Yolum yokuş olur

Canımı veririm

Her yolu denedim

Tutamam çenemi

Bir tek ismin aydınlatır gecemi

Yollar uzak geçit yok

Gelemem ben gelemem ben

Kapandım dört duvara

Yasakları delemem ben

Kaybolur izlerin ah ben yüzünü göremezsem

Nefessiz kaldım İstanbul

Senin yüzünden

Senin yüzünden ah

Bilmiyorlar bilmiyorlar

Ah

Şu kara gecelere

Bitik hecelere

Yeminim var yeminim var

Kimselere sormam olmaz

Güneş inan doğmaz yoksan

Tabi nefes alamam sensiz

Nasıl heder olmuşsam

Aşkların en çilelisi beni bulmuş çoktan

Yollar uzak geçit yok

Gelemem ben gelemem ben

Kapandım dört duvara

Yasakları delemem ben

Kaybolur izlerin ah ben yüzünü göremezsem

Nefessiz kaldım artık dur

Senin yüzünden

Senin yüzünden ah

Bilmiyorlar bilmiyorlar

Ah

Hem ellerim bağlı hem kolum

Ne tadım kaldı ne tuzum

Kırık bir cam gibi tuz buzum ah

Senin yüzünden

Hem ellerim bağlı hem kolum

Ne tadım kaldı ne tuzum

Kırık bir cam gibi tuz buzum ah

Senin yüzünden

Senin yüzünden

Bilmiyorlar bilmiyorlar ah

Senin yüzünden

BURAY & AREM OZGUC & ARMAN AYDIN - SENİN YÜZÜNDEN ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER NELERDİR?

18 Aralık Cuma 2020 tarihinde Youtube kanalına yüklenen şarkı 500 bine yakın izlenme aldı. 20 bine yakın beğeni alan şarkının sözleri kadar klibi de çok beğenildi. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Söz: Mertkan Erkan, Buray

Müzik: Buray, Arem Ozguc, Arman Aydin

Düzenleme: Arem Ozguc, Arman Aydin

Mix: Utku Ünsal

Mastering: Emre Kiral

Yönetmen: Omid Saghafi

Sanat Direktörü: Tuğçe Akış

Işık - Teknik Destek: Ercan Şencan

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