Burası Trabzon'un küçük İstanbul'u
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Burası Trabzon'un küçük İstanbul'u

İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca - Haberler | Güncel

Burası Trabzon'un küçük İstanbul'u Bu tabelaları gören kendini İstanbul'da sanıyor İstanbul'da yaşadıkları 'Emirgan, Taksim, Aksaray, Beylerbeyi, Mithatpaşa, Yıldız, Fatih, Kartal' gibi semt isimlerini doğdukları topraklara verdiler Trabzon'un Of ilçesindeki mahalle tabelalarını...

Burası Trabzon'un küçük İstanbul'u

Bu tabelaları gören kendini İstanbul'da sanıyor

İstanbul'da yaşadıkları 'Emirgan, Taksim, Aksaray, Beylerbeyi, Mithatpaşa, Yıldız, Fatih, Kartal' gibi semt isimlerini doğdukları topraklara verdiler

TRABZON - Trabzon'un Of ilçesindeki mahalle tabelalarını görenler kendilerini İstanbul'da sanıyor. Of'tan yıllar önce İstanbul'a göç etmek zorunda kalan yöre halkı, tatillerde geldikleri memleketlerindeki mahallelerine İstanbul'daki yaşadıkları semtlerin isimlerini verirken, bu durum yöreye ilk kez gelenlerin dikkatini çekiyor.

İlçenin Bölümlü mahallesinin giriş kısmına yerleştirilen mahalle isimlerinin yer aldığı tabelayı gören vatandaşlar bir anda kendilerini İstanbul'da sanıyor. Tabelada, 'Emirgan, Taksim, Aksaray, Mithatpaşa, Yıldız, Beylerbeyi, Fatih, Kartal" gibi İstanbul'un semt isimleri yazması görenleri şaşırtıyor.

Trabzon'un nüfus bakımından ikinci büyük mahallesi olan Bölümlü'nün küme evlerine, İstanbul'un semt isimleri verilmesi dikkat çekiyor. Daha önce belde belediyesi olan ama Trabzon'un büyükşehir olması ile bir mahalle statüsüne kavuşan Bölümlü'deki isimlerin belediye dönemindek kalma olduğu belirtiliyor.

Mahalle sakinlerinden Ali Yasin Altuncu, İstanbul'daki semt isimlerinin uzun süre önce mahallerine verildiğini belirterek "Mesela Emirgan'ın ismini İstanbul Emirgan semtinde cami imamlığı yapan kişi vermiş. Dolayısıyla İstanbul'da yaşayanlar hangi semtlerde ilişiği varsa kendi oturduğu mahalleye o ismi verdi. Buraya gelenler karşılarında adeta İstanbul'u görüyor gibi oluyor. Bu isimlerin burada 1969 yılından beri var olduğunu biliyorum" dedi.

Dursun Ali Bayalan da tabelaları görenlerin mahallelerine "Küçük İstanbul" dediğini belirterek "Bölümlü Mahallemiz Trabzon'un en büyük köylerindendi. Bu köy 9 muhtarlık idi, şimdi küme evleri oldu. Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra bunlar değişti. Dolayısıyla muhtarlıkta tek oldu. Buradan İstanbul'a gidenler oraların semt isimlerini yaşadıkları yerlere verdiler. Çok uzun süreden beri yani 30 yıldan fazla bu isimler burada mevcut. Yabancılar isimleri görünce şaşırıyorlar. Görenler 'küçük İstanbul' diyor" ifadelerini kullandı.

Çevre sakinlerinden Ayşe Keleş ise "Bu isimler yaklaşık 40-45 yıl önce kondu. Daha önce farklı isimlerle anılan yerler artık Aksaray, Kartal, Taksim gibi isimlerle anılmaya başlandı. Zaten burada yaşayanların çoğu İstanbul'da. Çoğu koyulan isimlerden memnun" diye konuştu.

Burası Trabzon'un küçük İstanbul'u
Burası Trabzon'un küçük İstanbul'u
Burası Trabzon'un küçük İstanbul'u
Burası Trabzon'un küçük İstanbul'u

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca

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