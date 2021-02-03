Burak Yılmaz'ın eşi İstem Atilla kimdir? İstem Atilla kaç yaşında, nereli?

Futbolda başarısı ile dikkat çeken isim Burak Yılmaz'ın çocukluk aşkı İstem Atilla kimdir? İstem Atilla kaç yaşında, nereli, ne iş yapmakta?

Lille takımında top koşturan başarılı futbolcu Burak Yılmaz ile 2014 yılında evlendiği, 2018 yılında boşandığı eşi İstem Atilla ile tekrar birlikte. Burak Yılmaz'ın eşi İstem Atilla kimdir? İstem Atilla kaç yaşında, nereli?

İSTEM ATİLLA KİMDİR?

Başarılı futbolcu Burak Yılmaz ile 2014 yılında evlenen İstem Atilla çiftinin iki kızı bulunmakta. Çift 2018 yılında boşandı. Birbirine çok yakıştırılan çift, 2019 yılında barıştı. Antalya'da dünyaya gelen İstem Atilla Akdeniz Üniversitesi İşletme mezunudur.

BURAK YILMAZ KİMDİR?

Burak Yılmaz,15 Temmuz 1985 tarihinde Antalya'da doğdu.Manolya Yılmaz adında bir kardeşi vardır. Futbola 13 yaşında Antalyaspor altyapısında başladı. 2000-2001 sezonunun sonlarından 16 yaşındayken Antalyaspor A2 takımında forma giymeye başladı. 2002'de profesyonel sözleşme imzaladı. 6 Nisan 2003'te Gümüşhane Doğanspor karşısında son 5 dakika oyuna girerek ilk kez Antalyaspor forması giydi. 2. Ligdeki takımda toplam 4 maçta oynadı. Bunların birinde ilk 11'de sahaya çıktı. 2003-04 sezonunda daha çok forma şansı bulan Yılmaz, ilk kez Türkiye Kupası'nda da forma giydi. 2004-05 sezonundaki ilk maçında Karşıyaka'ya kariyerinin ilk golünü kaydetti. 29 maçta 8 gol atan Burak Yılmaz, takımının kümede kalmasına yardım etti.