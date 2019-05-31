Burak'tan Yargı Reformu Strateji Belgesi değerlendirmesi

Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin, "Çok şükür, çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. Başta mesleğimiz olmak üzere çok önemli düzenlemeler içeren, Yargı Reformu Strateji Belgesi tüm yargı camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.

Burak, yaptığı açıklamada, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detaylarının paylaşıldığı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin avukatlık mesleğini oldukça ön planda tuttuğun ve birçok alanda yeni kazanımların sağlandığı paketten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Önceki aylarda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e bir ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsatan Burak, "Kendi hazırladığımız, hem Sakarya'nın sorunları hem de savunma hakkının eksiklerinin giderilmesi açısından verdiğimiz 17 maddenin tamamının, pakette yer alması gerçekten bizleri oldukça memnun etti. Çok şükür, çalışmalarımızın ve emeklerimizin karşılığını alıyoruz. Başta mesleğimiz olmak üzere çok önemli düzenlemeler içeren, Yargı Reformu Strateji Belgesi tekrardan tüm yargı camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA