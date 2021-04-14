Burak Sergen'in sağlık durumunu nişanlısı Nihan Ünsal açıkladı
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Burak Sergen'in sağlık durumunu nişanlısı Nihan Ünsal açıkladı

Hürriyet - Haberler | Magazin
Burak Sergen'in sağlık durumunu nişanlısı Nihan Ünsal açıkladı

Kanal D'de ekrana gelen 'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterine hayat veren Burak Sergen, geçtiğimiz pazartesi akşamı evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

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Kanal D'de ekrana gelen 'Sadakatsiz' dizisinde 'Haluk' karakterine hayat veren Burak Sergen, geçtiğimiz pazartesi akşamı evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Solunum güçlüğü çeken 60 yaşındaki sanatçı, yoğun bakıma alındı.

Koronavirüs testi de yapılan ünlü oyuncunun sonuçları negatif çıktı. Akciğerlerinde enfeksiyon olduğu anlaşılan Sergen, gözetim altında tutuluyor.

Doktorlardan gelecek iyi haberleri duymayı bekleyen Burak Sergen'in nişanlısı Nihan Ünsal, "Kendisinin durumunda bir değişiklik yok, stabil. Yeniden yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" açıklamasını yaptı.

BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961 tarihinde Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir.

Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen; 'Kara Sevda', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarda boy gösterdikten sonra Kanal D'nin fenoman dizisi 'Sadakatsiz' ile izleyici karşısına çıkıyor.

Kaynak: Hürriyet

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