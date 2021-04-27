Burak Sergen'in nişanlısından duygusal paylaşım
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Burak Sergen'in nişanlısından duygusal paylaşım

Burak Sergen'in nişanlısından duygusal paylaşım
Hürriyet - Haberler | Magazin

Usta oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise yürek burktu.

Usta oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise yürek burktu.

BAŞKA BİR HAYAT YAŞIYORUM SANKİ...

Ünsal paylaşımında, "Başka bir hayat yaşıyorum şu an sanki, başkasın ait olan. ya da paralel evrendeki ben'in hayatını. Ben zaten normalinde devam eden hayatımı geri istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

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