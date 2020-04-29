Burak Özçivit marka yüzü olduğu giyim firmasıyla yola devam ediyor Altınyıldız Classics giyim firmasıyla iki yıl önce ilk yıl için 2.5 milyon TL anlaşma yapan Özçivit, geçen yıl yeni sezon için marka ile 3 milyon TL'ye anlaşma sağlanmıştı. Yeni sezon içinde markayla anlaşan oyuncunun ne kadara para alacağı merak konusu oldu

Erkek giyim sektörünün öncü markası Altınyıldız Classics, başarılı oyuncu Burak Özçivit ile birlikteliğine üçüncü yılında da devam ediyor. Altınyıldız Classics 2020 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu, Burak Özçivit'in seçimleriyle erkeklerin üzerinde taşımaktan büyük keyif alacağı parçalar sunuyor. Doğadan ilham alınan renklerin, sıcak yazın temsilcisi canlı renkler ve desenlerin başarıyla kullanıldığı koleksiyon, Burak Özçivit'in seçimleriyle yazın enerjisiyle uyumlu bir şıklık vadediyor.



Kaynak: Snob Magazin