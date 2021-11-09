Burak Özçivit boşandı mı? Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten boşanma iddialarına net cevap

Burak Özçivit boşandı mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 2017 yılında dünya evine giren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Özçivit'in evlilikleri hakkında çıkan dedikodulara net bir yanıt geldi.

BURAK ÖZÇİVİT BOŞANDI MI?

Fahriye Evcen'in kariyeri için tekrar ekranlara dönmesi sonrası Burak Özçivit ile Fahriye Evcen'in evliliklerinde kriz yaşadıklarını yönündeki iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialar Burak Özçivit'in oğlu Karan'a bakmak için "Kuruluş Osman" dizisinden ayrılacağına kadar gitti. Ancak çift, bu duruma bir fotoğraf ile yanıt verdi.

"KALBİMİN İKİ YARISIYLA..."

Bu haberler in ardından çift sosyal medya hesaplarından çocukları Karan ile kahvaltı yaparken aynı fotoğrafı paylaştı. Burak Özçivit fotoğrafın altına, "Kalbimin iki yarısıyla sabah keyfi. Herkese günaydın" notunu düşerken eşi Fahriye Evcen Özçivit ise, "Kalbimin iki yarısıyla güne başlarken, sizi seviyorum…" sözleriyle paylaştı.

"ZAMAN ZAMAN ZORLANDIM"

Öte yandan Fahriye Evcen, geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulunmuştu. Annelik deneyimi hakkında konuşan Evcen, "Zaman zaman zorlandığım, uykusuz geceler geçirdiğim elbette oluyor. Anneler bilir; bazen saçını tarayacak vakit bile bulamazsın. Gündüzleri asla televizyon açmıyorum. Karan ile oyun oynuyorum. Onu izlerken dalıp, gidiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"ZAMAN RİTMİM TEPETAKLAK OLDU"

Oyuncu, Karan'ın doğmasından sonraki süreçle ilgili, "Zaten tempolu bir iş yapıyorum ama hep zamanı çok iyi yönettiğimi düşünüyordum. Kendimle gurur duyarken, hayatıma bir bebek girdiğinde aslında işin hiç de öyle olmadığını, bebeğin benim ritmimi tepetaklak ettiğini gördüm. Çünkü bebeğin kendi ritmi var ve anne ona zaman ayırmak zorunda. Uzun süre kimseden destek almadım. Burak'ın da katkısı oldu." demişti.

"HASSASLAŞTIM"

Fahriye Evcen, annelik sonrası duygularındaki değişimi, "Anne olduktan sonra daha hassaslaştım. İki temel sorun içimi çok acıtmaya başladı. 'Her bebek eşit şartlarda mı büyüyor? Her aile eşit şartlarda bebeğine bakabiliyor mu?' konusunu çok derinden hissetmeye başladım." sözleriyle anlatmıştı.

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