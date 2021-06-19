Burak Elmas serveti ne kadar? GS Başkan adayı Burak Elmas kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Kişisel serveti ne kadar?

Galatasaray başkanlık seçim sonuçları devam ederken vatandaşlar Burak Elmas'ın serveti ne kadar merak etti. Peki, Burak Elmas kimdir, kaç yaşında, nereli, serveti ne kadar? Burak Elmas'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

Vatandaşlar Galatasaray'ın başkan adayı Burak Elmas'ın hayatını, kariyerini ve biyografisini merak ediyor. Peki, Burak Elmas kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Burak Elmas ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

BURAK ELMAS KİMDİR?

Burak Elmas (d. 19 Mart 1974; Şişli, İstanbul) Türk iş insanı ve spor yöneticisi. 2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde aday oldu.

Sezgin ve Saniye Elmas'ın oğlu olarak 19 Mart 1974 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde doğdu. Baba tarafından Giresunludur. Eski Galatasaray başkanlarından iş adamı Faruk Süren'in kızı Yelda Süren ile evlendi.

BURAK ELMAS'IN GALATASARAY KARİYERİ

Elmas, ilk olarak henüz 23 yaşındayken 1997 yılında, Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak görevlendirildi. Daha sonra 2 dönem Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu: Faruk Süren ve Özhan Canaydın yönetimlerinde yer aldı.

Mustafa Cengiz'in ilk döneminde ise Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

2 Mart 2021'de Galatasaray başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

BURAK ELMAS'IN SERVETİ NE KADAR?

Burak Elmas'ın servetinin ne kadar olduğu hakkında bir bilgi bulunmuyor. Fakat Burak Elmas'ın en yakın rakibi olan diğer GS başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun kişisel servetinin 10 milyar dolar olduğu iddia ediliyor.