Burak Elmas kimdir, ne iş yapıyor? Burak Elmas serveti ne kadar, kaç yaşında, nereli?
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Burak Elmas kimdir, ne iş yapıyor? Burak Elmas serveti ne kadar, kaç yaşında, nereli?

03.03.2021 09:46 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:49
Burak Elmas kimdir, ne iş yapıyor? Burak Elmas serveti ne kadar, kaç yaşında, nereli?

Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, ekibini ve sloganını açıkladı. "Birlikte Çok Şey Başaracağız" adlı Twitter hesabı açtığı görülen Elmas, "Bir yılın değil, gelecek 50 yılın Galatasaray'ını oluşturmak istiyoruz" dedi. Peki, Burak Elmas kimdir, ne iş yapıyor? Burak Elmas serveti ne kadar, kaç yaşında, nereli?

Galatasaray başkan adaylarından Burak Elmas, ''Birlikte çok şey başaracağız'' diyerek başkanlık adaylığına katılacağı yönetimi açıkladı. Burak Elmas, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Burak Elmas ve ekibi olarak bu meşaleyi taşımak ve Galatasaray'ın 115 yıllık geleneklerini günümüzün çağdaş spor yönetimi anlayışıyla birleştirmek için yola çıkıyoruz.'' sözlerini kullandı.

BURAK ELMAS KİMDİR?

İş Adamı Burak Elmas 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Avusturya Lisesi mezunudur. Ardından University of Denver'da Finans ve Pazarlama eğitimi alan Burak Elmas Sezginler Holding A.Ş., Exel Depolama ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 3 dönem Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış 2017 yılında Galatasaray Başkanlığı adaylığı için ismi geçmiştir.

Özhan Canaydın döneminde futbol şube sorumlusu olarak görev alan Burak Elmas eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren' in damadıdır. Yelda Süren ile evliliğinden bir oğlu birde kızı vardır. Ünlü iş adamı Sezgin Elmas'ın oğlu olan Burak Elmas baba tarafından aslen Giresunlu'dur.

Burak Elmas'ın ekibinde kimler var?

"Asaf Savaş Akat, Polat Bengiserp, Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç, Turhan Özen, Burçak Zorlu, Köksal Ünlü, Özgür Kaleioğlu, Fatih Birol, Işıtan Gün, Ozan Şener, Elif Uzuner, Özen Kuzu, Mehmet Şenol, A. Serhat Demirel"

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