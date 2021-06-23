Burak Elmas'ın yönetim kurulu listesinde asil kadroda yer alan Mehmet Remzi Sanver kimdir? Mehmet Remzi Sanver kaç yaşında, aslen nerelidir?

Burak Elmas'ın yönetim kurulu listesinde asil kadroda yer alan Mehmet Remzi Sanver, Fransa Bilimsel Araştırma Milli Merkezi'nde araştırma direktörü olarak görev yapmaktadır. Son dönemde en çok araştırılan isimler arasında yer alan Mehmet Remzi Sanver kimdir? Mehmet Remzi Sanver kaç yaşında, aslen nerelidir?

Türk ekonomi profesörü olan ve bir dönem İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüten Mehmet Remzi Sanver, son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Mehmet Remzi Sanver hakkındaki detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaiabilirsiniz.

MEHMET REMZİ SANVERKİMDİR?

Mehmet Remzi Sanver 7 Haziran 1970 yılında Fatih, İstanbul'da doğan, Türk ekonomi profesörü. 1 Nisan 2011 tarihinden Ağustos 2015'e kadar İstanbul Bilgi Üniversitesi rektörlüğünü yürütmüştür. Halihazırda, Fransa Bilimsel Araştırma Milli Merkezi'nde araştırma direktörü olarak görev yapmaktadır.

1988 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olmuş ve aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği eğitimine başlamıştır. Mezuniyetinin ardından aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak göreve başlamış ve 1995 yılında yüksek lisans, 1998 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locasında 2010-2013 yılları arasında büyük üstatlık görevini yürüttü.

12 Haziran 2005 tarihinde Defne ve Erdem adlı iki çocuğu dünyaya geldi. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası eski Üstad-ı Azam'ı olup 33. derece Mason'dur.

Kariyeri

1994 - 1995 Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Asistanı

Bölümü Asistanı 1998 - 2000 Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Yardımcı Doçenti.

2000 - 2006 Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Doçenti.

2006 - 2015 Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Profesörü.

2010 - Bilgi Üniversitesi "Murat Sertel Center for Advanced Economic Studies" Profesörü[1]

2011 - 2015 İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü

2010 - 2013 Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası, Büyük Üstadı.

2015 - CNRS, Araştırma Direktörü, LAMSADE, Paris Dauphine Üniversitesi