Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı
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Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı

10.03.2021 11:53 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:36

Uzun süredir manken Didem Soydan ile aşk yaşayan oyuncu Burak Deniz, sosyal medya hesabından sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. Çiftin aşk dolu paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde Alina Boz ile başrolü paylaşan Burak Deniz, bir süredir ünlü manken Didem Soydan ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Burak Deniz, dün aşk dolu bir pozunu paylaştı.

AT ÜSTÜNDE POZ VERDİLER

Soydan ile birlikte at üzerinde gezintiye çıkan 30 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Burak Deniz'in "Hoo oğlum hoo" notunu düştüğü kare, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Didem Soydan ise sevgilisiyle gezintisinden bir fotoğraf paylaşmadı.

İşte çiftin aşk kokan pozu...

Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı

Burak Deniz, geçtiğimiz sene ekim ayında arkadaşları ve Didem Soydan'ın olduğu bir kareyi "Enfes bir geceden sıcacık bir an bu kare. İyi ki varlar" notuyla paylaşmıştı.

Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı

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Haber Yorumları (6)
KARDELEN: HİÇ YAKIŞTIRAMADIM KARA KAŞA KARA GÖZE
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ATİLLA ÖZKAN: Millette ne mide var
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MİNE: Nasılsa 3-5 aya ayrılacaklar. Boşuna kafa yormayın magazin dünyasının aşklarına. Asla hızlarına yetişemezsiniz. Hoş bunun adı aşk da değil. Sadece kısa birliktelikler. . .
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