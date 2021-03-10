Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı

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ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde Alina Boz ile başrolü paylaşan Burak Deniz, bir süredir ünlü manken Didem Soydan ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Burak Deniz, dün aşk dolu bir pozunu paylaştı.

AT ÜSTÜNDE POZ VERDİLER

Soydan ile birlikte at üzerinde gezintiye çıkan 30 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Burak Deniz'in "Hoo oğlum hoo" notunu düştüğü kare, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Didem Soydan ise sevgilisiyle gezintisinden bir fotoğraf paylaşmadı.

İşte çiftin aşk kokan pozu...

Burak Deniz, geçtiğimiz sene ekim ayında arkadaşları ve Didem Soydan'ın olduğu bir kareyi "Enfes bir geceden sıcacık bir an bu kare. İyi ki varlar" notuyla paylaşmıştı.