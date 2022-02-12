Burak Deniz Reklam Filmi İçin Kamera Karşısına Geçti

Head&Shoulders Burak Deniz ile Çektiği Yeni Reklam Filminde "Kafana Göre Yaşa!" diyor. Rol aldığı dizi ve film projeleriyle beğeni toplayan, aynı zamanda özgüveni ve başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken ünlü oyuncu Burak Deniz'in Head&Shoulders için kamera karşısına geçtiği yeni reklam filmi yayına girdi.

2011 yılında oyunculuğa başlayan ve birbirinden önemli dizi ve filmlerde oynadığı rollerle yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanan Burak Deniz, Head&Shoulders ile birlikte herkese ilham olacak ve özgüven aşılayacak.