Burak Deniz kimdir? Burak Deniz hayatı ve biyografisi! Burak Deniz kaç yaşında, nereli?

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BURAK DENİZ KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Şubat 1991

Kaç yaşında: 29yaşında

Nereli: İzmit

Boy: 1,85 m

Eğitim: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Burak Deniz İzmit'te doğup büyüdü. İlk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü dizisiyle kazandı. Ardından sırasıyla Sultan (2012), Kaçak (2013), Medcezir (2014) ve Tatlı Küçük Yalancılar (2015), Gecenin Kraliçesi (2015), Aşk Laftan Anlamaz (2016) ve Bizim Hikaye (2017) dizilerinde rol aldı. Burak Deniz, dizi projelerinin yanı sıra Mu Tunç'un yönettiği Arada adlı sinema filminde, Ozan isimli punk bir genci canlandırarak, başrolde yer almıştır.[1]

FİLMOGRAFİ

2011 Kolej Günlüğü/ Onur

2012 Sultan/ Tarık

2013 Kaçak Burak/ Topçuoğlu

2015 Medcezir/ Aras

2015 Tatlı Küçük Yalancılar/ Toprak Kaynak

2015 Gecenin Kraliçesi/ Mert

2016 Aşk Laftan Anlamaz Murat/ Sarsılmaz

2017-2019 Bizim Hikaye Savaş/ Aktan

2020 Yarım Kalan Aşklar Ozan/ Mehmet Kadir Bilmez Başrol

2018 Arada/ Ozan