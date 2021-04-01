Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı
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Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı

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Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı

Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz'in koronavirüse yakalanmasının ardından sevgilisi Didem Soydan'ın da testi pozitif çıktı. Sağlık durumları iyi olan çift, birlikte karantinaya girdi.

Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz koronavirüse yakalandı
Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz koronavirüse yakalandı
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı'da başrol oynayan Burak Deniz'in koronavirüs yakalandı. Çekimlerin durdurulduğu sette çalışanlara test yapıldı. Deniz'in ardından bir kötü haber de Didem Soydan'dan geldi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Magazin kuryesinin haberine göre; Kovid-19 testi pozitif çıkan ünlü manken Didem Soydan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İkilinin birlikte karantinada oldukları ve hastalığı hafif semptomlarla atlattıkları öğrenildi.

Burak Deniz'in ardından sevgilisi Didem Soydan da koronavirüse yakalandı
Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz koronavirüse yakalandı
Maraşlı dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz koronavirüse yakalandı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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