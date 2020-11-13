Oyuncu Burak Deniz'in babası hayatını kaybetti

Sevilen oyuncu Burak Deniz'in babası Teoman Deniz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çarşamba günü vefat eden Teoman Deniz, dün İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı.

TV100'de yer alan habere göre, Oyuncu Burak Deniz'in İzmit'te yaşayan babası Teoman Deniz, geçtiğimiz cuma günü yoğun bakıma kaldırıldı. Çarşamba günü kalp krizi geçiren Teoman Deniz, hayatını kaybetti. Oyuncunun babası dün düzenlenen cenaze töreniyle İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı.

ÖLÜM HABERİYLE YIKILDI

Büyük bir üzüntü yaşayan Burak Deniz'e sevgilisi Didem Soydan'ın moral verdiği öğrenildi. Aldığı haber sonrası büyük yıkım yaşayan oyuncu, babasının vefatı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Teoman Deniz

BURAK DENİZ KİMDİR?

17 Şubat 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen İzmit'lidir. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü mezunudur. İlk kez 2011 yılında Kolej Günlüğü dizisi ile ekranlarda yer alan Deniz, 2015 yılında yayınlanan Medcezir dizisindeki Aras karakteriyle dikkatleri üstüne çekti.

Sultan, Tatlı Küçük Yalancılar, Aşk Laftan Anlamaz ve Kaçak gibi dizilerde dizilerinde rol alan Burak Deniz, FOX TV ekranlarında ikinci sezonu yayınlanan Bizim Hikaye adlı dizide Barış karakteriyle ününe ün kattı.