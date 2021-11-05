Burak Deniz'den ayrılan Didem Soydan'ın seksi dansı ifşa oldu

Sosyal medyada makyaj yaptığı videolarıyla ünlenmeye başlayıp ardından makyaj markasını kuran ve ABD'ye yerleşerek şarkıcılığa soyunun Kerimcan Durmaz, yeni şarkısı Vida Loca'nın tanıtım partisinde sosyal medyayı salladı.

Yeni şarkı çıkarmanın heyecanını yaşayan Kerimcan Durmaz, dün akşam hem doğum gününü kutladı hem de yeni çıkan şarkısının tanıtım partisini verdi. Konuklarından ünlü model Didem Soydan, Kerimcan Durmaz ile sarmaş dolaş dans etti.

Edis ve Zeynep Bastık'ın çok konuşulan dans videosundan sonra, Kerimcan Durmaz ve Didem Soydan'ın dansı da sosyal medyada tartışma yarattı.

"BİR DAHA OLSA BİR DAHA YAPARIM"

Didem Soydan geçtiğimiz günlerde kendisine sorulan "Kucak dansıyla ünlü olmak nasıl bir his?" sorusuna şu cevabı vermişti:

"Nasıl ünlü olduğuma dair durum, tamamen sizin beni nasıl tanıdığınızla alakalı. Başka birisi de bambaşka bir işimden bahsediyor. Sizin nerelerle ilgilendiğinizle alakalı. Benim için hiçbir sakıncası yok çünkü paylaşımları ben yapıyorum. Yaptığım paylaşımların hepsinin arkasındayım. Severek paylaştım. Bir daha olsa bir daha yaparım!"

Didem Soydan'ın ayrılık acısını kısa sürede atlatmış olması gözlerden kaçmadı.

İŞTE DİDEM SOYDAN VE KERİMCAN DURMAZ'IN OLAY YARATAN DANSINDAN KARELER...