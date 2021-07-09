Burak Bulut & Mustafa Ceceli & Kurtuluş Kuş - Leyla Mecnun sözleri! 'Leyla Mecnun' şarkı sözleri nedir?
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Burak Bulut & Mustafa Ceceli & Kurtuluş Kuş - Leyla Mecnun sözleri! 'Leyla Mecnun' şarkı sözleri nedir?

Burak Bulut & Mustafa Ceceli & Kurtuluş Kuş - Leyla Mecnun sözleri! 'Leyla Mecnun' şarkı sözleri nedir?
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Burak Bulut & Mustafa Ceceli & Kurtuluş Kuş 'un birlikte söyledikleri yeni şarkı Leyla Mecnun dün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 700 bin izlenme ve 60 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut & Mustafa Ceceli & Kurtuluş Kuş Leyla Mecnun sözleri nedir? Leyla Mecnun sözleri nelerdir?

Leyla Mecnun sözleri nedir? Burak Bulut & Mustafa Ceceli & Kurtuluş Kuş - Leyla Mecnun şarkı sözleri nelerdir? Burak Bulut & Mustafa Ceceli & Kurtuluş Kuş - Leyla Mecnun tüm sözleri haberimizde...

BURAK BULUT-MUSTAFA CECELİ-KURTULUŞ KUŞ LEYLA MECNUN ŞARKI SÖZLERİ

Unuttum bu gece yalanlarını

Umutsuz senle anılarımız

Düşündüm sensiz yarınlarımı

Bulamadım bi' çare ben bu hale

***

Gözümle gördüm hayat benim, benim

O bakışlar yaşam sebebim

Yukarı, bu kulunu hep denedi

Bu masa bu gece ölüm sebebim

***

Kaderin cilvesi yer bitirir beni

Leyla Mecnun'u dize getirir

Şimdiki aşklar şişe çevirirken

Masada dostlar kışı geçirir

***

Gözümle gördüm hayat benim, benim

O bakışlar yaşam sebebim

Yukarı, bu kulunu hep denedi

Bu masa bu gece ölüm sebebim

***

Kaderin cilvesi yer bitirir beni

Leyla Mecnun'u dize getirir

Şimdiki aşklar şişe çevirirken

Masada dostlar kışı geçirir

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

8 Temmuz Perşembe günü yüklenen Burak Bulut & Mustafa Ceceli & Kurtuluş Kuş - Leyla Mecnun şarkısı şuana kadar 700 bin izlenme ve 58 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:

Söz & Müzik: Burak Bulut

Aranje: Mustafa Ceceli

Mix - Mastering: Koray Püskül

Yönetmen: Sedat Yağız Bedavacı

Edit: Berke Küçük

Yönetmen Asistanı: Aydemir Fatihhan Genç, Önder Toprak

Styling: Mert Taş, Fatih Karaman

Hair Design : Murat Saratlı

Prodüktör: Tolga AYKUT

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Burak Bulut & Mustafa Ceceli & Kurtuluş Kuş - Leyla Mecnun sözleri! 'Leyla Mecnun' şarkı sözleri nedir? - Haberler
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