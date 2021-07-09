Burak Bulut & Mustafa Ceceli & Kurtuluş Kuş - Leyla Mecnun sözleri! 'Leyla Mecnun' şarkı sözleri nedir?
Burak Bulut & Mustafa Ceceli & Kurtuluş Kuş 'un birlikte söyledikleri yeni şarkı Leyla Mecnun dün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 700 bin izlenme ve 60 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut & Mustafa Ceceli & Kurtuluş Kuş Leyla Mecnun sözleri nedir? Leyla Mecnun sözleri nelerdir?
Leyla Mecnun sözleri nedir? Burak Bulut & Mustafa Ceceli & Kurtuluş Kuş - Leyla Mecnun şarkı sözleri nelerdir? Burak Bulut & Mustafa Ceceli & Kurtuluş Kuş - Leyla Mecnun tüm sözleri haberimizde...
BURAK BULUT-MUSTAFA CECELİ-KURTULUŞ KUŞ LEYLA MECNUN ŞARKI SÖZLERİ
Unuttum bu gece yalanlarını
Umutsuz senle anılarımız
Düşündüm sensiz yarınlarımı
Bulamadım bi' çare ben bu hale
***
Gözümle gördüm hayat benim, benim
O bakışlar yaşam sebebim
Yukarı, bu kulunu hep denedi
Bu masa bu gece ölüm sebebim
***
Kaderin cilvesi yer bitirir beni
Leyla Mecnun'u dize getirir
Şimdiki aşklar şişe çevirirken
Masada dostlar kışı geçirir
***
Gözümle gördüm hayat benim, benim
O bakışlar yaşam sebebim
Yukarı, bu kulunu hep denedi
Bu masa bu gece ölüm sebebim
***
Kaderin cilvesi yer bitirir beni
Leyla Mecnun'u dize getirir
Şimdiki aşklar şişe çevirirken
Masada dostlar kışı geçirir
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
8 Temmuz Perşembe günü yüklenen Burak Bulut & Mustafa Ceceli & Kurtuluş Kuş - Leyla Mecnun şarkısı şuana kadar 700 bin izlenme ve 58 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:
Söz & Müzik: Burak Bulut
Aranje: Mustafa Ceceli
Mix - Mastering: Koray Püskül
Yönetmen: Sedat Yağız Bedavacı
Edit: Berke Küçük
Yönetmen Asistanı: Aydemir Fatihhan Genç, Önder Toprak
Styling: Mert Taş, Fatih Karaman
Hair Design : Murat Saratlı
Prodüktör: Tolga AYKUT