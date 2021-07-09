Burak Bulut & Mustafa Ceceli & Kurtuluş Kuş - Leyla Mecnun sözleri! 'Leyla Mecnun' şarkı sözleri nedir?

Burak Bulut & Mustafa Ceceli & Kurtuluş Kuş 'un birlikte söyledikleri yeni şarkı Leyla Mecnun dün Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 700 bin izlenme ve 60 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Burak Bulut & Mustafa Ceceli & Kurtuluş Kuş Leyla Mecnun sözleri nedir? Leyla Mecnun sözleri nelerdir?