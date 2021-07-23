Burak Bulut kimdir? Şarkıcı Burak Bulut kaç yaşında, nereli? Burak Bulut'un hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında şarkıcı Burak Bulut geliyor. Peki, Burak Bulut kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Burak Bulut'un hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Son zamanların başarılı şarkıcılarından olan Burak Bulut'un hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Burak Bulut kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında?

BURAK BULUT KİMDİR?

Burak Bulut 26 Eylül doğumlu ve Terazi burcudur. Burak Bulut aslen Elazığlıdır. Doğum yılı tam olarak bilinmeyen (bazı kaynaklara göre 1980 doğumlu olduğu yazmaktadır) ünlü şarkıcı son zamanlarda Kurtuluş Kuş ile birlikte çıkardığı şarkılarla gündeme gelmektedir. Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un şarkıları milyonlarca kez dinlenmiştir. Son şarkıları ise bugün yani 23 Temmuz'da çıkan Nabız isimli parçadır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Burak Bulut'un İnstagram'da toplamda 229 bin takipçisi vardır. İnstagram hesabına "@burakkbulut23" adresinden ulaşabilirsiniz.

Burak Bulut'un şarkıları şu şekilde: