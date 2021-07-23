Burak Bulut kimdir? Şarkıcı Burak Bulut kaç yaşında, nereli? Burak Bulut'un hayatı ve biyografisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Burak Bulut kimdir? Şarkıcı Burak Bulut kaç yaşında, nereli? Burak Bulut'un hayatı ve biyografisi

Burak Bulut kimdir? Şarkıcı Burak Bulut kaç yaşında, nereli? Burak Bulut'un hayatı ve biyografisi
Haberler.com - Haberler | Gündem

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında şarkıcı Burak Bulut geliyor. Peki, Burak Bulut kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Burak Bulut'un hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

Son zamanların başarılı şarkıcılarından olan Burak Bulut'un hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Burak Bulut kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında?

BURAK BULUT KİMDİR?

Burak Bulut 26 Eylül doğumlu ve Terazi burcudur. Burak Bulut aslen Elazığlıdır. Doğum yılı tam olarak bilinmeyen (bazı kaynaklara göre 1980 doğumlu olduğu yazmaktadır) ünlü şarkıcı son zamanlarda Kurtuluş Kuş ile birlikte çıkardığı şarkılarla gündeme gelmektedir. Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş'un şarkıları milyonlarca kez dinlenmiştir. Son şarkıları ise bugün yani 23 Temmuz'da çıkan Nabız isimli parçadır.

Burak Bulut kimdir? Şarkıcı Burak Bulut kaç yaşında, nereli? Burak Bulut'un hayatı ve biyografisi

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Burak Bulut'un İnstagram'da toplamda 229 bin takipçisi vardır. İnstagram hesabına "@burakkbulut23" adresinden ulaşabilirsiniz.

Burak Bulut'un şarkıları şu şekilde:

  • - Burak Bulut & Kurtuluş Kuş - Nabız
  • - Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Sevmedim Deme
  • - Burak Bulut - Kara Bahtım
  • - Burak Bulut & Mustafa Ceceli & Kurtuluş Kuş - Leyla Mecnun
  • - Burak Bulut - Kafama Sıkasım Var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Kadir Doğulu
Spor Ali Koç Balotelli Aytaç Kara Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Burak Bulut kimdir? Şarkıcı Burak Bulut kaç yaşında, nereli? Burak Bulut'un hayatı ve biyografisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 21:22:37. #1.16#

title