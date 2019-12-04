Burak Alkaş'tan ters köşe
Haberler » Güncel » Burak Alkaş'tan ters köşe - Haber

Burak Alkaş'tan ters köşe

Pis Yedili dizinde canlandırdığı Orço karakteri ile çok sevilen ve ardından Yeşil Deniz dizisindeki Müezzin Cemil rolüyle gönüllerde taht kuran yetenekli oyuncu Burak Aklaş yeni rolüyle sevenlerini şaşırttı.

04.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:39
Burak Alkaş'tan ters köşe

Çılgın Profesör Fikri Parlak Çok Sevildi

TRT 1'in sevilen fantastik dizisi 'ın kadrosuna katılan Burak Alkaş'ın canlandırdığı Çılgın Profesör Fikri Parlak karakteri dizinin fanları tarafından çok sevildi.

Canlandırdığı bütün karakterler fenomen olan Burak Alkaş, yeni rolüyle bu kuralı bozmayacağa benziyor.

Heyecanla ve merakla beklenen Tozkopan 1 Aralık Pazar günü yeni sezonuyla ekranlara döndü.

Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler