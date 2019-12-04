Burak Alkaş'tan ters köşe
Pis Yedili dizinde canlandırdığı Orço karakteri ile çok sevilen ve ardından Yeşil Deniz dizisindeki Müezzin Cemil rolüyle gönüllerde taht kuran yetenekli oyuncu Burak Aklaş yeni rolüyle sevenlerini şaşırttı.
Çılgın Profesör Fikri Parlak Çok Sevildi
TRT 1'in sevilen fantastik dizisi Tozkoparan'ın kadrosuna katılan Burak Alkaş'ın canlandırdığı Çılgın Profesör Fikri Parlak karakteri dizinin fanları tarafından çok sevildi.
Canlandırdığı bütün karakterler fenomen olan Burak Alkaş, yeni rolüyle bu kuralı bozmayacağa benziyor.
Heyecanla ve merakla beklenen Tozkopan 1 Aralık Pazar günü yeni sezonuyla ekranlara döndü.