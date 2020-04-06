Burak Akkul'un sağlık durumu hakkında yeni gelişme
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Burak Akkul'un sağlık durumu hakkında yeni gelişme - Magazin
Hüseyin Arslan, Magazin

Burak Akkul'un sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un kayınbiraderi Hüseyin Arslan, ünlü sunucunun sağlık durumu herkesi heyecanlandıran bir açıklama yaptı

06.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:32
Burak Akkul'un sağlık durumu hakkında yeni gelişme

"Çok Gezenti" isimli gezi programının sunucusu Burak Akkul, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Burak Akkul'un sağlık durumunun stabil olduğu açıklanmış ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ifade edilmişti.

'İYİLEŞME SÜRECİ DEVAM EDİYOR'

Burak Akkul'un kayınbiraderi Hüseyin Arslan, ünlü sunucunun sağlık durumuna ilişkin ümit veren bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Hüseyin Arslan, "Burak Akkul ile ilgili çok güzel haberler var. İyileşme süreci devam ediyor. Daha güzel haberler için biraz daha sabredeceğiz. Seda Akkul iyi haberleri duyurmak için sabırla bekliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Yasmin'den ilginç karantina tavsiyesi! Yere uzanıp poz verdi Magazin
Yasmin'den ilginç karantina tavsiyesi! Yere uzanıp poz verdi
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, kendisine 'Vatan haini' diyenlere sert çıktı Magazin
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, kendisine "Vatan haini" diyenlere sert çıktı
Koronavirüse yakalanan Esra, yaşadıklarını anlattı: Grip zannettim Magazin
Koronavirüse yakalanan Esra, yaşadıklarını anlattı: Grip zannettim
Ünlü oyuncu, 'Kıymetlim' dediği yakınını koronaya kurban verdi Magazin
Ünlü oyuncu, "Kıymetlim" dediği yakınını koronaya kurban verdi
Sosyal izolasyon kuralını çiğneyen Demet, evde mangal partisi verdi Magazin
Sosyal izolasyon kuralını çiğneyen Demet, evde mangal partisi verdi
Acun'dan Erdoğan'ın kampanyasına destek! SMS gelirlerinin tümünü bağışladı Magazin
Acun'dan Erdoğan'ın kampanyasına destek! SMS gelirlerinin tümünü bağışladı
Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı
Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı
Koronavirüse yakalanan radyo programcısı 15 dakikalık alışverişte virüsün bulaştığını söyledi
Koronavirüse yakalanan radyo programcısı 15 dakikalık alışverişte virüsün bulaştığını söyledi
Erkan Petekkaya'dan 'hakaret' açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı
Erkan Petekkaya'dan 'hakaret' açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı
Koronavirüs Milyoneri de vurdu: 9 yıllık format değişti
Koronavirüs Milyoneri de vurdu: 9 yıllık format değişti
ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun
ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun
Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı
Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz
Selana, yıllar sonra fark ettiği hastalığını canlı yayında itiraf etti
Selana, yıllar sonra fark ettiği hastalığını canlı yayında itiraf etti
Virüs için tarih veren profesöre 'Aşkım' diye hitap eden İrem'den ilginç tepki
Virüs için tarih veren profesöre "Aşkım" diye hitap eden İrem'den ilginç tepki
Sokağa çıkamayan Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yardımına oyuncu Feyza Çıpa yetişti
Sokağa çıkamayan Nilgün Kasapbaşoğlu'nun yardımına oyuncu Feyza Çıpa yetişti
Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye giden ünlü şarkıcı Marianne Faithfull'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye giden ünlü şarkıcı Marianne Faithfull'un koronavirüs testi pozitif çıktı
İşte, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayacak ünlüler
İşte, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayacak ünlüler
TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı 'Ev Yapımı' dizisi izleyiciyle buluşacak
TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı "Ev Yapımı" dizisi izleyiciyle buluşacak
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı
Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Nesrin Cavadzade, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı paylaşımla herkesi güldürdü
Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı
Sunucu Oprah Winfrey, koronavirüsle mücadele için 10 milyon dolar bağış yaptı
Melis Gürsoy, dedektif tutarak 12 yıllık eşinin kendisini aldattığını ispat etti
Melis Gürsoy, dedektif tutarak 12 yıllık eşinin kendisini aldattığını ispat etti
Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki
Sokağa çıkma yasağına takılan Aleyna Tilki sessizliğini bozdu: Bu beni üzmedi ki
Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Ünlü doktor Oğuz Özyaral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Oyuncu Serel Yereli'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır
Oyuncu Serel Yereli'den dikkat çeken çıkış: Gelecekte çocuk yapmayı düşünen arsızdır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Yılmaz Tunç Engin Altay Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı
Magazin Dilan Çıtak Demet Akalın Cüneyt Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Tamer Tuna Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla İlaç Polis Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Burak Akkul'un sağlık durumu hakkında yeni gelişme - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 13:03:01. #1.15#
title