: Burak Akbay kimdir? Burak Akbay hayatı ve biyografisi!

15.01.2020 15:47 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:49

2007 yılında kurulan Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay hakkında çıkarılan yakalama kararı kaldırıldı. Yaşanan gelişme sonrası Burak Akbay'ın kim olduğu, mesleği, yaşı ve biyografisi merak edildi. Burak Akbay kimdir? Sözcü Gazetesi Sahibi Burak Akbay kimdir? İşte Burak Akbay hayatı ve biyografisi!

BURAK AKBAY KİMDİR?

Burak Akbay doğum tarihi: 1971

Burak Akbay kaç yaşında: 49yaşında

Burak Akbay nereli: İstanbul

Burak Akbay eşi: Zeynep Akbay

Burak Akbay ebeveynler: Halit Ertuğrul Akbay, Mine Akbay

BURAK AKBAY HAYATI VE BİYOGRAFİSİ!

Burak Akbay 1971, İstanbul doğumlu Türk iş adamıdır. Türkiye'deki eğitimine Maçka İlkokulu'nda başlayıp ardından Özel Dost Lisesi'nde liseyi bitirdikten sonra üniversite eğitimini, İngilizce ve Fransızca, Pazarlama ve İdari işletme üzerine İsviçre'de,American College of Switzerland da tamamladı. Öğreninmini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen Akbay, iş hayatına İstanbul'da kurduğu ilk matbaa ile Türk ve yabancı uyruklu farklı gazetelerin baskıları ile başlayan ve ilerleyen yıllarda bir spor gazetesi ile yayıncılık hayatına giren Akbay, 2007 de Sözcü gazetesini kurmuştur. Evli ve günümüzde halen hiçbir kurum ve kuruluşa bağlı olmayan Sözcü gazetesi sahibi ve yöneticisidir. Aynı zamanda Korkusuz ve AMK gazetelerinin de imtiyaz sahibidir.

Bünyesindeki medya kuruluşları

Sözcü

AMK

Korkusuz

Gırgır

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