Burak Akagün kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Arabesk Şarkıcı Burak Akagün kaç yaşında, biyografisi nedir?
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Burak Akagün kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Arabesk Şarkıcı Burak Akagün kaç yaşında, biyografisi nedir?

Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem
Burak Akagün kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Arabesk Şarkıcı Burak Akagün kaç yaşında, biyografisi nedir?

Arabesk şarkıcı Burak Akagün, bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Burak Akagün arabesk şarkılarıyla programa renk katacağı bu yayını kaçırmayın. Peki, Burak Akagün kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Arabesk Şarkıcı Burak Akagün kaç yaşında, biyografisi nedir? Burak Akagün hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Arabesk şarkıcı Burak Akagün, bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Burak Akagün arabesk şarkılarıyla programa renk katacağı bu yayını kaçırmayın. Peki, Burak Akagün kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Arabesk Şarkıcı Burak Akagün kaç yaşında, biyografisi nedir? Burak Akagün hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BURAK AKAGÜN KİMDİR?

Arabesk şarkılarıyla tanınan genç ses Burak Akagün'ün kişisel hayatı hakkında fazla bir bilgi yok. Burak Akagün arabesk şarkılarıyla tanınan, genç bir şarkıcıdır.

İstanbul ve Kıbrıs konserlerinde söylediği şarkılarla dikkat çekmişti. Burak Akgün'ün sesiyle ünlenmesi "Hele Ninna Olasan" adındaki şarkı ile başlamıştı. Youtube üzerinden paylaştığı video ile 7 milyondan fazla izleme aldı.

Sonrasında "Seni Hiç kimse Sevemez" adındaki şarkısı ile tanınmaya devam eden Akagün, bu şarkının söz ve müziğini kendi bestelemiştir.

Bir diğer şarkısı olan "Sebep Neydi Ayrılığa" adlı şarkısının söz ve müziğini ise Bilal Sonses bestelemiştir.

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği trafik kazasından sonra sahnelere bir süre ara vermesi gerekti.

Kaza sonrası yaptığı açıklamada "Geçirdiğim kazadan sonra sahnelere ara vermek zorunda kaldım. Önümüzdeki haftadan itibaren her Çarşamba ve Cumartesi İstanbul'un en gözde mekanlarından biri olan Beylikdüzü Zennube sahnesi ve her Salı ve Cuma akşamları da Kıbrıs'ta bulunan Bogota sahnesinde müzikseverlerle ve hayranlarımla buluşmaya devam edeceğim" ifadesinde bulundu.

BURAK AKAGÜN KAÇ YAŞINDA?

Arabesk şarkıcı Burak Akgün'ün doğum tarihi hakkında bir bilgi yok.

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Haberler.com
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